Exposition “Auguste Bossu, illustre architecte stéphanois du XXe siècle” La Maison sans escalier, 17 septembre 2021 14:00, Saint-Étienne.

Série de 30 illustrations présentant l’oeuvre architecturale d’Auguste Bossu le long de la rampe hélicoïdale de la Maison sans escalier

La Maison sans escalier, dit aussi Chalet Bizillon, ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et vous invite à découvrir sa spectaculaire rampe hélicoïdale.

Patrimoine du XXe siècle, cet immeuble d’habitat collectif, créé dans les années 1930 par l’architecte stéphanois Auguste Bossu, présente une architecture novatrice. Les six niveaux sont desservis par une rampe hélicoïdale en pente douce, remplaçant la classique montée d’escalier. Cet espace généreusement dessiné sert de lieu de promenade et de rencontre. L’espace central évidé et surmonté d’une coupole en béton armé dans laquelle sont insérées des briques de verre génère un jeu de lumière qui met en scène l’architecture.

Pour l’occasion, une série de trente illustrations seront présentées le long de la rampe en colimaçon afin de mettre en exergue l’architecture d’Auguste Bossu et vous invitent à remonter le temps.

À l’image d’une promenade à travers la ville, les dessins classés chronologiquement présentent l’évolution stylistique de son oeuvre stéphanoise. Les bâtiments seront cartographiés afin de situer et décrypter le contexte dans lequel ils ont été pensés et édifiés.

En partenariat avec la Cinémathèque de Saint-Étienne, les dessins seront accompagnés d’une projection du film documentaire “La Maison sans escalier” re alise par les e tudiants de l’ENSASE, en partenariat avec la cinémathèque de Saint-Étienne.

Durant les trois jours, l’association Nostromos usera de son oeil photographique afin de garder en mémoire les meilleurs instants de l’événement.

———————- INFORMATIONS PRATIQUES ————————

• Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre en présence de l’artiste aux horaires d’ouverture de la Maison sans escalier

• Vernissage le vendredi soir de 18h30 à 21h

————– VISITES DE LA MAISON SANS ESCALIER ——————-

Les habitants de la Maison sans escalier vous accueillent du vendredi 17 au dimanche 18 septembre

• Visite libre le vendredi après-midi de 14h à 17h30

• Visites guidées des parties communes et des appartements, organisées par le collectif d’habitants et en présence de Suzanne Vengeon, nièce d’Auguste Bossu, les samedi 18 et dimanche 19 septembre

Horaires : 10h / 10h45 / 11h30 puis 14h / 14h45 / 15h30 / 16h15

——————– PARCOURS AUGUSTE BOSSU ————————

En complément, l’association Histoire & patrimoine de Saint-Etienne organise deux parcours sur la thématique d’Auguste Bossu à travers la ville afin de découvrir les extérieurs des bâtiments emblématiques de son oeuvre.

• le samedi 18 septembre à 14h30 (durée 2h)

au départ des locaux de l’association (11 rue Gambetta 42000 Saint-Etienne)

• le dimanche 19 septembre à 10h00 (durée 2h)

au départ de la gare SNCF de la place Carnot (boulevard Janin 42000 Saint-Etienne)

La Maison sans escalier 54 boulevard Daguerre 42100 Saint-Etienne 42100 Saint-Étienne Loire

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h30

vendredi 17 septembre – 18h30 à 21h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30