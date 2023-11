[Randonnées pédestres & VTT] Saint-Aubin-le-Cauf, 9 décembre 2023, Saint-Aubin-le-Cauf.

Saint-Aubin-le-Cauf,Seine-Maritime

L’association Anim’Saint-Aubin-le-Cauf en partenariat avec la commune organise deux randonnées pédestres de 7 et 14 km et une sortie vtt.

Dans une ambiance conviviale un repas est proposé aux participants avec au menu un bon couscous ou une assiette anglaise. Vous pouvez profiter également d’une après-midi dansante.

> Inscriptions en Mairie de Saint-Aubin-le-Cauf..

2023-12-09 08:30:00 fin : 2023-12-09 . .

Saint-Aubin-le-Cauf 76510 Seine-Maritime Normandie



The Anim’Saint-Aubin-le-Cauf association, in partnership with the commune, is organizing two 7 and 14 km hikes and a mountain bike outing.

In a convivial atmosphere, a meal is offered to participants, with a delicious couscous or English dish on the menu. You can also enjoy an afternoon of dancing.

> Registration at Saint-Aubin-le-Cauf Town Hall.

La asociación Anim’Saint-Aubin-le-Cauf, en colaboración con el ayuntamiento, organiza dos marchas de 7 y 14 km y una salida en bicicleta de montaña.

En un ambiente cordial, se ofrece una comida a los participantes con un buen cuscús o un plato inglés en el menú. También podrán disfrutar de una tarde de baile.

> Inscripción en el Ayuntamiento de Saint-Aubin-le-Cauf.

Der Verein Anim’Saint-Aubin-le-Cauf organisiert in Zusammenarbeit mit der Gemeinde zwei Wanderungen von 7 und 14 km Länge und eine Mountainbike-Tour.

In einer geselligen Atmosphäre wird den Teilnehmern ein Essen angeboten, bei dem ein guter Couscous oder ein englischer Teller auf dem Menü steht. Sie können auch einen Tanznachmittag genießen.

> Anmeldungen im Rathaus von Saint-Aubin-le-Cauf.

Mise à jour le 2023-11-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche