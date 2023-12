Atelier initiation au tour Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages, 3 février 2024 09:30, Saint-Sauveur-Villages.

Saint-Sauveur-Villages,Manche

Que vous soyez débutants ou initié, venez faire un « tour ». Terre et cuisson incluses. Carte cadeau possible.

A partir de 16 ans.

A bientôt !.

2024-02-03 09:30:00 fin : 2024-02-03 12:30:00. .

Saint-Aubin-du-Perron

Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie



Whether you’re a beginner or an expert, come along for the ride. Clay and firing included. Gift card available.

From 16 years old.

See you soon!

Tanto si eres principiante como experto, acompáñanos. Arcilla y cocción incluidas. Tarjetas regalo disponibles.

Edad mínima 16 años.

Hasta pronto

Ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, kommen Sie auf eine « Tour ». Ton und Brennen inbegriffen. Geschenkkarte ist möglich.

Ab einem Alter von 16 Jahren.

Bis bald!

Mise à jour le 2023-12-05 par CDT Manche