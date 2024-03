Visite guidée du château de Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin, vendredi 3 mai 2024.

Visite guidée du château de Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin Manche

Fondé sous le règne de Guillaume le Conquérant, le château de Bricquebec fut l’une des plus puissantes places fortes du Cotentin médiéval. Il a conservé son haut donjon polygonal et abrite une impressionnante salle seigneuriale d’époque romane. L’ensemble est compris dans une vaste enceinte flanquée de tours et protégé par deux portes fortifiées.

C’est dans ce cadre exceptionnellement préservé que s’est écrit, durant plusieurs siècles, le destin des grandes familles qui ont possédé cette seigneurie. Du légendaire scandinave Anslech à Louis d’Estouteville, le vaillant défenseur du Mont-Saint-Michel, ce sont plus de cinq cent ans d’histoire qui nous sont ainsi donnés à découvrir.

Durée 1h30

Réservation nécessaire à l’Office de Tourisme du Cotentin

Le lieu de rendez-vous sera indiqué au moment de la réservation

Fondé sous le règne de Guillaume le Conquérant, le château de Bricquebec fut l’une des plus puissantes places fortes du Cotentin médiéval. Il a conservé son haut donjon polygonal et abrite une impressionnante salle seigneuriale d’époque romane. L’ensemble est compris dans une vaste enceinte flanquée de tours et protégé par deux portes fortifiées.

C’est dans ce cadre exceptionnellement préservé que s’est écrit, durant plusieurs siècles, le destin des grandes familles qui ont possédé cette seigneurie. Du légendaire scandinave Anslech à Louis d’Estouteville, le vaillant défenseur du Mont-Saint-Michel, ce sont plus de cinq cent ans d’histoire qui nous sont ainsi donnés à découvrir.

Durée 1h30

Réservation nécessaire à l’Office de Tourisme du Cotentin

Le lieu de rendez-vous sera indiqué au moment de la réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 15:00:00

fin : 2024-05-03 16:30:00

15 Place Sainte-Anne

Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

L’événement Visite guidée du château de Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Cotentin