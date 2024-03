Village viking et normand Pirou, vendredi 3 mai 2024.

Village viking et normand Pirou Manche

Vendredi

Le village viking et normand fait son retour pour 2024 !

Voyagez à travers le temps, découvrez comment vivaient les scandinaves et profitez d’un marché de producteurs locaux.

Attention cette année l’évènement sera sur réservation!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

3 Le Château

Pirou 50770 Manche Normandie accueil@chtaeau-pirou.fr

L’événement Village viking et normand Pirou a été mis à jour le 2024-03-21 par Côte Ouest Centre Manche