Voyage en Polyphonies Ensemble Allegri Hambye, vendredi 3 mai 2024.

Voyage en Polyphonies Ensemble Allegri Hambye Manche

Concert unique à l’abbaye de Hambye un programme a cappella en 7 langues.

Le groupe vocal Allegri, dirigé par Jean-Marie Puissant, propose depuis 10 ans des voyages musicaux à travers le monde. Fondé par Jean-Marie Puissant et Marion Deprey il y a 12 ans, l’ensemble de solistes Allegri a un parcours remarquable, allant de la création d’opéras dans des lieux insolites à des performances avec des légendes comme les Rolling Stones au Stade de France.

Composé de huit chanteurs professionnels, Allegri explore des répertoires variés, allant du baroque à la musique sacrée, tout en partageant leur passion pour la musique à travers des destinations uniques telles que la République tchèque, l’Argentine, la Jordanie et la Laponie. Leur prochaines aventures les emmèneront en Normandie, en Bourgogne, en Occitanie, ainsi qu’à La Réunion et au Japon. Cette expérience musicale est avant tout une histoire d’amitié et d’aventure humaine autant qu’artistique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 19:00:00

fin : 2024-05-03

7 Route de l’Abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie abbaye.hambye@manche.fr

