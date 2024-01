Printemps et nature à la Fosse Arthour Parking de la Fosse Artour Saint-Georges-de-Rouelley, vendredi 3 mai 2024.

Saint-Georges-de-Rouelley Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 14:00:00

fin : 2024-05-03 16:00:00

Venez découvrir la Fosse Arthour qui se réveille sous les effets du printemps ! Cet espace naturel sensible abrite une flore exceptionnelle, de nombreux insectes, des reptiles et des amphibiens camouflés dans la végétation ; le tout dans une ambiance forestière et géologique.

Prévoir chaussures de randonnée

Parking de la Fosse Artour

Saint-Georges-de-Rouelley 50720 Manche Normandie espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr



Mise à jour le 2024-01-13 par PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE MAINE