Sages comme des sauvages Metronum, 8 mai 2021-8 mai 2021, Toulouse.

Sages comme des sauvages

Metronum, le samedi 8 mai à 20:00

**Dans le respect des directives gouvernementales, nous reportons le concert de Sages Comme des Sauvages initalement prévu le 26 novembre 2020 au 8 mai 2021.

Billetterie : les billets datant du 26/11 ont été remboursés et ne sont plus valables.**

Chanson française

Pour lutter contre les désillusions de notre temps en musique, Sages Comme Des Sauvages use d’une (fausse ?) naïveté bienveillante, pose un regard frais sur ce qui l’entoure. Mais sa chanson bigarrée s’appuie surtout sur un riche instrumentarium et de beaux textes pétris d’espoir, d’art tropical et defantaisie. Fort du succès de son premier album (Largue la peau), en 2015, un savant mélange d’airs tribaux (maloya, rébétiko, calypso) et de chanson urbaine, et de la tournée fleuve qui l’a suivi, le « grouple » comme il aime à se définir (car SCDS, c’est d’abord un couple devenu quartet sur scène), asillonné tous les recoins de la francophonie, de Québec à La Réunion, pour distiller son univers luxuriant. Lui (Ismaël Colombani) vient du rock bruyant, elle (Ava Carrère) du cabaret. C’est assurément de la différence dont SCDS se nourrit pour croquer la vie, entre mélodies indomptables, clips singuliers et excentricités stylistiques.

### Plus d’infos

[Site du Metronum ](https://metronum.toulouse.fr/affichage-evenement/-/event/event/5890270)

### Infos pratiques

* Samedi 8 mai de 20h à 23h

* Le concert débutera à 18h30.

* Concert assis, en grande salle.

* Les conditions d’accueil respectent les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur.

14€/18€ (Gratuit pour les moins de 12 ans)

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-08T20:00:00 2021-05-08T22:59:00