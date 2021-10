Sac de contes et noeud d’histoires Lavergne, 16 octobre 2021, Lavergne.

Sac de contes et noeud d’histoires 2021-10-16 – 2021-10-16

Lavergne Lot-et-Garonne Lavergne

EUR On dit que les histoires choisissent le conteur qui va les raconter, elles se posent sur son épaule et attendent le bon moment pour s’envoler. Dans Sac de contes et noeud d’histoires, David Torména qui a les pieds bien plantés dans le sol et la tête perdue dans les étoiles, va laisser s’envoler de sur son épaule les histoires en fonction de ceux qui vont les recevoir, et qui seront là pour prêter leurs oreilles.

Un spectacle tout public et familial, organisé par Bilio’Résô, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Lauzun et la mairie de Lavergne.

+33 6 73 30 84 30

©ccpl47

