RUN2K CHALLENGE La Bresse

Vosges

RUN2K CHALLENGE La Bresse, 22 septembre 2021, La Bresse. RUN2K CHALLENGE 2021-09-22 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-22 19:00:00 19:00:00 rue des Champions Stade des Champions

La Bresse Vosges L’événement national des clubs running. Participez à la deuxième édition du Run 2K challenge, la journée nationale des clubs running de la Fédération. Challenge accessible à tous – Encadré par des coachs diplômés – Parcours de 2000m à réaliser une ou plusieurs fois – 300 clubs organisateurs partout en France. VOS AVANTAGES: Repartez avec le livret warm-up running (infos, conseils d’experts, résultat de votre challenge) – sous réserve de disponibilité. Posez vos questions aux coachs des clubs : motivation, sensations, objectifs, ils sont à votre disposition pour échanger. Bénéficiez de 2 séances gratuites en club et d’un plan d’entrainement personnalisé jaimecourir.fr . Inscrivez vous en ligne et repartez avec votre bandana ATHLE – sous réserve de disponibilité. athlelabressaude@gmail.com +33 6 49 07 68 39 https://www.labressaude.fr/ J aime courir dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Lieu La Bresse Adresse rue des Champions Stade des Champions Ville La Bresse lieuville 48.00888#6.88349