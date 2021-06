Rugby, Challenge des Botteurs, Hommes & Femmes Figeac, 19 juin 2021-19 juin 2021, Figeac.

Rugby, Challenge des Botteurs, Hommes & Femmes 2021-06-19 – 2021-06-19

Figeac Lot

Le challenge des botteurs 2021 sera joué sur le terrain de Figeac le samedi 19 juin en prélude de la Semaine du Rugby Occitan.

Ce challenge concerne les hommes (séniors, U18, U16 et U14) et les femmes (séniors et U18) qui en découdront pendant 5 épreuves.

Cette année, le parrain sera Jonathan PELISSIE, joueur du LOU Rugby.

Jean-Claude TARDIEU a dit: « Ce Challenge des botteurs est une réelle opportunité pour les clubs Lotois de faire voir la qualité de leur formation. Sur la stade du Calvaire, le 19 juin, sera réunit ce qui se fait de mieux dans le Lot en matière de botteurs. Peut-être le botteur de l’équipe de France 2027 ou 2031? »

Hommes & femmes, 4 catégories 5 épreuves

Ouvert à tous les licenciés d’un club lotois dans la limite de 2 par club et par catégories

Parrainé par Jonathan Pélissié

cdrugbylot@wanadoo.fr +33 6 76 19 37 99

COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DU LOT