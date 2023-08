Le Jour des corneilles Rue Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 12 mars 2024, Mont-Saint-Aignan.

Mont-Saint-Aignan,Seine-Maritime

Au cœur d’une forêt, véritable troisième personnage de la pièce, le fils Courge raconte, sans en mesurer la dureté, sa quête de l’Amour fou pour son père. Prêt à toutes les violences de langage et d’action pour tenter de saisir ce sentiment, il dépeint un être brutal, sorte d’ogre qui lit l’avenir dans les étoiles. Maintenant constamment le spectateur aux aguets, Céline Schaeffer transpose à merveille l’atmosphère et la prodigieuse langue d’un palpitant récit à haute teneur métaphorique.

Théâtre par Céline Schaeffer et la compagnie Le Mélodrome.

Création 2024 en co-accueil avec le CDN de Normandie-Rouen.

Réservation en ligne..

2024-03-12 20:00:00 fin : 2024-03-12 . .

Rue Marc Sangnier

Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie



In the heart of a forest, the play?s third character, the son Courge recounts his quest for his father?s « amour fou », without realizing how hard it is. Ready to use any violence of language and action to try and grasp this feeling, he portrays a brutal being, a kind of ogre who reads the future in the stars. Keeping the viewer constantly on the lookout, Céline Schaeffer marvelously transposes the atmosphere and prodigious language of a thrilling, highly metaphorical tale.

Theater by Céline Schaeffer and compagnie Le Mélodrome.

Created in 2024 in co-production with CDN Normandie-Rouen.

Book online.

En el corazón de un bosque, el verdadero tercer personaje de la obra, el hijo Courge relata, sin medir la crudeza, su búsqueda del Amor de su padre. Dispuesto a utilizar cualquier violencia del lenguaje y de la acción para intentar captar este sentimiento, retrata a un ser brutal, una especie de ogro que lee el futuro en las estrellas. Manteniendo constantemente en vilo al público, Céline Schaeffer transpone maravillosamente la atmósfera y el lenguaje prodigioso de una historia trepidante con un alto contenido metafórico.

Teatro de Céline Schaeffer y la compañía Le Mélodrome.

Creado en 2024 en coproducción con el CDN Normandie-Rouen.

Reserva en línea.

In einem Wald, der die dritte Figur des Stücks darstellt, erzählt der Sohn Courge von seiner Suche nach der Amour fou für seinen Vater, ohne die Härte dieser Suche zu erkennen. Er ist zu jeder Art von Gewalt in Sprache und Handlung bereit, um dieses Gefühl zu erfassen, und stellt einen brutalen Menschen dar, eine Art Oger, der die Zukunft aus den Sternen liest. Céline Schaeffer hält den Zuschauer ständig auf der Hut und setzt die Atmosphäre und die wunderbare Sprache einer spannenden Geschichte mit hohem metaphorischem Gehalt perfekt um.

Theater von Céline Schaeffer und der Compagnie Le Mélodrome.

Uraufführung 2024 in Zusammenarbeit mit dem CDN de Normandie-Rouen.

Online-Reservierung.

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche