SOPHRO BALADE AUTOUR DES ÉTANGS DE HOSTE Rue du Bourg, 10 juin 2023, Hoste.

Hoste,Moselle

Laissez-vous tenter par une Sophro Balade dans un cadre privilégié : les étangs de Hoste !

Plongez dans une sérénité totale, les paupières closes, en écoutant la mélodie harmonieuse des oiseaux… Ressentez la délicate brise qui effleure votre peau… Imprégnez-vous du parfum enivrant des fleurs qui jalonnent votre chemin…

Voilà ce qui vous attend lors de votre Sophro Balade autour des étangs de Hoste ! Profitez de cette parenthèse de bien-être pour reconnecter vos sens dans un cadre apaisant et privilégié.

Au programme : une balade d’environ deux heures pour profiter des vertus de la sophrologie dans un lieu idéal ! Cette balade sera suivie d’un moment convivial entre les participants autour d’une infusion aux plantes.. Tout public

Mercredi 2023-06-10 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-10 12:00:00. 15 EUR.

Rue du Bourg Vous pouvez vous garer sur le parking du foyer

Hoste 57510 Moselle Grand Est



Let yourself be tempted by a Sophro Balade in a privileged setting: the ponds of Hoste!

Dive into a total serenity, with closed eyelids, listening to the harmonious melody of the birds… Feel the delicate breeze that touches your skin… Soak up the intoxicating scent of the flowers that line your path…

This is what awaits you during your Sophro Balade around the ponds of Hoste! Take advantage of this well-being interlude to reconnect your senses in a soothing and privileged setting.

On the program: a walk of about two hours to take advantage of the virtues of sophrology in an ideal place! This walk will be followed by a convivial moment between the participants around a herbal tea.

Déjese tentar por una Sophro Balade en un marco privilegiado: ¡los estanques de Hoste!

Sumérjase en una serenidad total, con los párpados cerrados, escuchando la armoniosa melodía de los pájaros… Sienta la delicada brisa rozando su piel… Imprégnese del embriagador aroma de las flores del camino…

Esto es lo que le espera durante su Sophro Balade alrededor de los estanques de Hoste Aproveche este paréntesis de bienestar para reconectar sus sentidos en un entorno relajante y privilegiado.

En el programa: un paseo de unas dos horas para aprovechar las virtudes de la sofrología en un lugar ideal Este paseo irá seguido de un momento de convivencia entre los participantes en torno a una tisana.

Lassen Sie sich von einer Sophro Balade in einer privilegierten Umgebung verführen: den Teichen von Hoste!

Tauchen Sie mit geschlossenen Augenlidern in eine vollkommene Gelassenheit ein und lauschen Sie der harmonischen Melodie der Vögel… Spüren Sie die zarte Brise, die über Ihre Haut streift… Nehmen Sie den berauschenden Duft der Blumen auf, die Ihren Weg säumen…

All das erwartet Sie auf Ihrer Sophro Balade rund um die Teiche von Hoste! Nutzen Sie diese Auszeit vom Alltag, um Ihre Sinne in einem beruhigenden und privilegierten Rahmen wieder zu verbinden.

Auf dem Programm steht ein etwa zweistündiger Spaziergang, bei dem Sie die Vorzüge der Sophrologie an einem idealen Ort genießen können! Im Anschluss an den Spaziergang gibt es einen gemütlichen Moment mit den Teilnehmern bei einem Kräutertee.

Mise à jour le 2023-05-22 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH