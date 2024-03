Grumpy O Sheep Vivian’s Pub Fairy | Metz Metz, vendredi 10 mai 2024.

Grumpy O Sheep Musique irlandaise Vendredi 10 mai, 22h00 Vivian’s Pub Fairy | Metz Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-10T22:00:00+02:00 – 2024-05-10T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-10T22:00:00+02:00 – 2024-05-10T23:59:00+02:00

Originaire de la région de Belfort, Grumpy O Sheep est un duo hors normes qui mélange avec énergie et talent les couleurs des mélodies Irlandaises empreintes de tourbe, de whisky et de bière et les rythmiques endiablées de la guitare espagnole le tout dans une interprétation résolument Rock.

Originaux, décalés, énergiques, créatifs, innovants, talentueux ! Ne passez pas à côté !

Vivian’s Pub Fairy | Metz 15 Place Saint-Louis, 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 18 95 01 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@vivianspub.fr »}]