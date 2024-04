OUVERTURE DES CASEMATES Kanfen, samedi 11 mai 2024.

OUVERTURE DES CASEMATES Kanfen Moselle

Samedi

Visitez en exclusivité la casemate de Kanfen, doyenne de la Ligne Maginot.

Découvrez son histoire, ses secrets et les anecdotes insolites de cet ouvrage en pleine renaissance.

Tout au long de la journée, une exposition de photos, de véhicules et un campement d’époque seront présent aux environs de la casemate pour vous plongez plus amplement dans le passé. D’autres surprises vous attendant durant ce merveilleux week-end.

Restauration sur place.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 10:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Kanfen 57330 Moselle Grand Est aspmh57@gmail.com

L’événement OUVERTURE DES CASEMATES Kanfen a été mis à jour le 2024-04-08 par OT CATTENOM ET ENVIRONS