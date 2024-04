LA RONDE DES ARTISANS Salle Socio-culturelle l’Atelier Philippsbourg, dimanche 12 mai 2024.

LA RONDE DES ARTISANS Salle Socio-culturelle l’Atelier Philippsbourg Moselle

Dimanche

La Ronde des artisans est un marché d’artisans et producteurs locaux. Des nombreuses animations et jeux auront lieu dans la journée ainsi que des démonstration du savoir-faire d’artisans. Un concert aura également lieu le samedi soir à 20h. Restauration et buvette sur place.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 10:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Salle Socio-culturelle l’Atelier 8 Route de Baerenthal

Philippsbourg 57230 Moselle Grand Est asso-philippsbourgpp@ik.me

