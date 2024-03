CONCERT DE MANAU Terville, samedi 11 mai 2024.

Martial, rappeur, rencontre Cédric, dj. Martial écrit des textes urbains et Cédric échantillonne des musiques jazz-funk, comme tous les gamins de l’époque. A la différence de tous ses potes, Martial est depuis l’enfance fan de celtitude et d’ héroïc fantasy . D’origine bretonne, il a été très tôt sensibilisé à des sonorités (cornemuse, harpe, chant celtique…) pour le moins inhabituelles dans une cité du 93. Comme il le dit lui-même … je sentais que mes textes allaient dévier dans cette direction . C’est ainsi qu’il a commencé à écrire des contes éloignés de son horizon quotidien ( … les cités sont devenues des châteaux, les rond-points des plaines, mes potes des guerriers , à inventer et raconter des histoires sur des tempos.

Cédric l’a rejoint, s’est acharné à échantillonner des musiques celtiques pour accompagner les rimes de son complice de toujours.

La suite ? Vous la connaissez…Tout public

33.99 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 20:00:00

fin : 2024-05-11

route de Verdun

Terville 57180 Moselle Grand Est

