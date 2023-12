SAISON CULTURELLE DES CORBIÈRES – OH BOY! Rue de la Robine Ferrals-les-Corbières, 29 mars 2024 19:00, Ferrals-les-Corbières.

Oh Boy!, c’est l’histoire simple et bouleversante d’une fratrie, celle de Bart que rien ne prédisposait à devoir assumer une famille tombée du ciel. Un conte moderne qui interroge une société en mouvement, et aborde avec force et humour des sujets délicats, avec en filigrane les questions de la normalité ou de la quête des origines..

Oh Boy! is the simple, moving story of a sibling, Bart, who had nothing to do with having a family that fell from the sky. A modern tale that questions a changing society, and tackles delicate subjects with force and humor, with questions of normality and the quest for origins as an underlying theme.

Oh Boy! es la sencilla y conmovedora historia de un hermano, Bart, que nunca estuvo destinado a tener que hacerse cargo de una familia caída del cielo. Es un cuento moderno que examina una sociedad en movimiento, y aborda temas delicados con fuerza y humor, apuntalado por cuestiones de normalidad y la búsqueda de los orígenes.

Oh Boy! ist die einfache und erschütternde Geschichte eines Geschwisterpaares, die Geschichte von Bart, den nichts dazu prädestinierte, eine vom Himmel gefallene Familie zu übernehmen. Ein modernes Märchen, das eine Gesellschaft in Bewegung hinterfragt und mit Kraft und Humor heikle Themen anspricht, wobei die Frage nach der Normalität oder der Suche nach den Ursprüngen im Vordergrund steht.

