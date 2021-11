Valence Valence Drôme, Valence RUBIN STEINER + DARK MIMOSA Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

RUBIN STEINER + DARK MIMOSA Valence, 3 décembre 2021, Valence. RUBIN STEINER + DARK MIMOSA Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence

2021-12-03 23:00:00 23:00:00 – 2021-12-03 02:00:00 02:00:00 Mistral Palace 12 rue Pasteur

Valence Drôme EUR 6 8 Après la lecture « À la folie » mise en musique par Rubin Steiner, on le retrouve en live au Club !

CB & gentils prix au Bar ! info@mistralpalace.com +33 7 83 83 43 42 Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Mistral Palace 12 rue Pasteur Ville Valence lieuville Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence