ROVER Morlaix, 8 octobre 2021, Morlaix.

ROVER 2021-10-08 – 2021-10-08 SEW 39 Quai de Léon

Morlaix Finistère Morlaix

Disque d’Or dès son premier album en 2013, et véritable stakhanoviste de la route avec plus de 300 concerts réalisés depuis, ROVER est de retour en 2021 avec un attendu nouveau disque “Eiskeller”, son 3ème, écrit au 4ème sous-sol d’une ancienne glacière du 19ème siècle, en solitaire. Lumineux, réconfortant, émouvant, peut-être le plus bel album de Rover.

Première partie à venir

??? HORAIRES :

• ouverture des portes à 20h00

• concerts à 20h30

_____________________________________________________

Tarifs :

Réduit : 18€ *

Normal : 21€ *

Sur place : 24€*

*Hors frais de loc.

FIDÉLIZ’TOI : Les spectateurs les plus assidus pourront bénéficier de tarifs réduits (-3 € par concert) grâce à l’acquisition de l’abonnement « Fidéliz’toi » jusqu’à fin 2021. Abonnement : 10€ https://www.weezevent.com/fideliz-toi

billetterie@wartiste.com http://www.sew-morlaix.com/

Disque d’Or dès son premier album en 2013, et véritable stakhanoviste de la route avec plus de 300 concerts réalisés depuis, ROVER est de retour en 2021 avec un attendu nouveau disque “Eiskeller”, son 3ème, écrit au 4ème sous-sol d’une ancienne glacière du 19ème siècle, en solitaire. Lumineux, réconfortant, émouvant, peut-être le plus bel album de Rover.

Première partie à venir

??? HORAIRES :

• ouverture des portes à 20h00

• concerts à 20h30

_____________________________________________________

Tarifs :

Réduit : 18€ *

Normal : 21€ *

Sur place : 24€*

*Hors frais de loc.

FIDÉLIZ’TOI : Les spectateurs les plus assidus pourront bénéficier de tarifs réduits (-3 € par concert) grâce à l’acquisition de l’abonnement « Fidéliz’toi » jusqu’à fin 2021. Abonnement : 10€ https://www.weezevent.com/fideliz-toi

dernière mise à jour : 2021-08-05 par