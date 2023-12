JOYEUSES PÂQUES ! Route de la Celle Condé La Celle-Condé, 30 mars 2024, La Celle-Condé.

La Celle-Condé Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-03-30

fin : 2024-04-01

Comme chaque année, le Pôle du Cheval et de l’Âne ouvre la saison touristique avec une animation surprise dédiée aux enfants ! Venez célébrer Pâque en famille !.

Venez participer à la chasse aux œufs de Pâques du Pôle du Cheval et de l’Âne ! Réservation obligatoire (nombre de place limité).

Route de la Celle Condé

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-14 par BERRY