Festival Musicalta Rouffach, 23 juillet 2021 20:00-23 juillet 2021 20:30, Rouffach. 23 juillet – 8 août Placement libre. Entrée libre pour certains évènements. Pour les évènements payants : tarifs – 12 ans à 10euros et plein tarif à 15euros. https://www.musicalta.com/festival-de-musique/alsace-rouffach/, +33 (0)9 72 32 87 84, communication@musicalta.com Pour fêter ses 25 ans, le Festival Musicalta fait à nouveau résonner la musique classique au cœur de l’Alsace, entre vignobles et châteaux, du 23 juillet au 9 août 2021 http://www.musicalta.coms du Festival Musicalta, nous faisons une fois de plus vivre la musique classique au cœur de l’Alsace, entre vignobles et châteaux ! En 25 ans, Musicalta est devenu un incontournable dans le paysage des festivals internationaux en France. A travers plusieurs concerts, nous accueillons des musiciens d’exceptions, dont certains habitués à la scène de Musicalta, comme Simon Ghraichy, le Quatuor Yako ou Claudio Pasceri, mais aussi des personnalités telles que Vladimir Bukac, Aiman Mussakhajayeva, Garth Knox, ou l’Orchestre Symphonique d’état du Kazakhstan. Les étudiants de l’Académie du Festival de musique sont eux aussi invités à se produire en concert lors des scènes ouvertes du festival. Rejoignez-nous du 23 juillet au 9 août 2021 au Pays de Rouffach, vignobles et châteaux. Nos concerts se déroulent dans l’église de Rouffach, au Château d’Isenbourg, à aux églises de Pfaffenheim et d’Eguisheim. Si vous souhaitez consulter la programmation complète et obtenir plus d’informations, visitez notre site : https://link.musicalta.com/festival21 Informations pratiques :

– Tarifs :

Scènes ouvertes = gratuité

Tarif enfant (- 12 ans) = 10 €

Plein tarif = 15 €

– Situé à 15km au Sud de Colmar

– Billetterie ouverte 45 minutes avant le début des concerts

– Placement libre

