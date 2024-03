Rouen donne des « Elles » Rouen, vendredi 8 mars 2024.

Rouen donne des « Elles »

Vendredi

Malgré de grands progrès ces dernières décennies, les inégalités, les violences faites aux femmes et le sexisme sont toujours une réalité prégnante de la société française. C’est pourquoi la Ville de Rouen fait du féminisme et de l’égalité entre les femmes et les hommes une priorité portée avec conviction.

À travers Rouen donne des elles , la ville met en lumière ses politiques pour renforcer la présence des femmes dans l’espace public, sensibiliser les Rouennaises et les Rouennais, ainsi que soutenir et valoriser les associations qui œuvrent quotidiennement pour cette cause dans notre Ville et sa Métropole.

Lancée à la veille du 8 mars, journée internationale du droit des femmes, cette édition se clôturera le 13 avril avec le Festival Rouen Ville féministe 2024 à la Halle aux Toiles. Autour des associations féministes, engagées au quotidien pour défendre ces droits et faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes, nous affirmerons collectivement notre détermination à faire avancer ce combat celui d’une société résolument féministe.

Début : 2024-03-08

fin : 2024-04-13

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

