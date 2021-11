Roubaix apARTé Roubaix Nord, Roubaix Reflet de Soi – La Nuits des Arts de Roubaix apARTé Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Reflet de Soi – La Nuits des Arts de Roubaix apARTé Roubaix, 3 décembre 2021 11:00, Roubaix. 3 – 12 décembre Sur place Entrée libre cb.aparte@gmail.com, 0623168805, https://www.instagram.com/cb.art.t/, https://www.linkedin.com/in/christine-bernard-06858b212/?originalSubdomain=fr, https://www.facebook.com/apARTe.Christine.Bernard/ Exposition de peintures de @guiven.fr et sculptures de @cb.art.t Bienvenue à La Nuit des Arts chez apARTé Exposition « Reflet de Soi »

– peintures de @guiven.fr

– sculptures de @cb.art.t Les artistes vous proposent une exposition autour de l’Art-réflexion :

Voyagez dans l’univers de chaque artiste, laissez-vous toucher émotionnellement par des créations multidimensionnelles… et captez votre reflet dans chacune d’elles. Vendredi 3/12 18h-22h

Samedi 4/12 15h-23h

Dimanche 5/12 15h-19h Samedi 11/12 15h-23h

