_**Rotofil**_ est un outil qui coupe les herbes hautes. C’est aussi une création pour une comédienne, une performeuse-scénographe, un batteur, un créateur sonore et un tracteur télécommandé. **_Rotofil_** se demande ce qu’est la paysannerie et ses enjeux aujourd’hui. Qu’elles en sont nos représentations et ses acceptions. C’est l’histoire d’une fille qui n’a pas repris l’exploitation familiale. Elle cherche sa place. La batterie est son tambour battant, la scénographie en live étire son imaginaire entre un espace bitumé et une friche où la nature a pris le dessus. _**Rotofil**_ vous invite dans son paysage.

gratuit

Rotofil est accueilli au Vaisseau (77) du 27 septembre au 9 octobre 2021. Nous présentons une étape de travail en équipe entière dans les paysages du Centre de réadaptation à Coubert (77). Coubert (77) Coubert Coubert Seine-et-Marne

