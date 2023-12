Sortie découverte des algues Roscoff Catégories d’Évènement: Finistère

Roscoff Sortie découverte des algues Roscoff, 10 mars 2024, Roscoff. Roscoff Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:30:00

fin : 2024-03-10 16:30:00 . Lors d’une sortie sur l’estran, nous découvrirons les principales algues alimentaires, leurs propriétés et leurs usages, dans un endroit remarquable par sa richesse écologique : entre Roscoff et l’ile de Batz.

Horaire susceptible de modification par rapport à la marée. . Roscoff 29680 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Roscoff Autres Code postal 29680 Adresse Ville Roscoff Departement Finistère Lieu Ville Roscoff Latitude 48.72552 Longitude -3.98264 latitude longitude 48.72552;-3.98264

Roscoff Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roscoff/