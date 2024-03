Flore Loened “Plantes médicinales et comestibles du bord de mer” Plougasnou, vendredi 3 mai 2024.

Flore Loened “Plantes médicinales et comestibles du bord de mer” Plougasnou Finistère

Partez à la découverte de la lande littorale et des plantes médicinales et comestibles qui s’y trouvent. Utilisées parfois depuis le Moyen-Age, ces plantes renferment des propriétés particulières bénéfiques pour la santé et peuvent avoir également des usages alimentaires ou condimentaires. Découvrez celles qui jalonnent nos sentiers, leurs utilisations et quelques recettes simples à refaire chez vous.

– Prévoir chaussures de marche et vêtements selon météo

– Durée 1h30

– Français Anglais

– Sur réservation en office de tourisme ou sur le site internet.

– L’animation aura lieu pour un minimum de 4 inscrits et si la météo le permet.

Consultez le site pour des ateliers, sorties privées ou évènements ponctuels. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 15:00:00

fin : 2024-05-03 16:30:00

Port de Térénez

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne contact@floreloened.com

