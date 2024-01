Aprem’ jeux l’Archipel Fouesnant, vendredi 3 mai 2024.

Aprem’ jeux l’Archipel Fouesnant Finistère

Jeux en bois, jeux abstraits et jeux d’ambiance

Jeu Tout public

Les vacances scolaires battent leur plein ! L’occasion d’une sortie en famille ou entre amis…

Aprem’jeux est un rendez-vous de la médiathèque très apprécié des amateurs de jeux, de tout âge et de tout niveau.

Des jeux de société sont mis à disposition pour passer à tout âge (enfants, ados ou adultes) un après-midi amusant et ludique.

Il s’adresse à ceux qui souhaitent s’amuser, découvrir de nouveaux jeux, rencontrer d’autres joueurs et se mesurer à eux dans la bonne humeur.

Cette fois, Jean-Julien Saillard (Le 7 de carreau) et Maud Le Bolé (CCOMAUD) qui animent l’après-midi, proposent une sélection de jeux en bois, jeux abstraits et jeux d’ambiance. Ils accompagneront la prise en main des règles et suivront de près les parties endiablées !

GRATUIT, SANS INSCRIPTION .

l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 14:00:00

fin : 2024-05-03 18:00:00



