Balade enchantée autour de la Dour Red Parking des bateaux pirates Penmarch, vendredi 3 mai 2024.

Balade autour de la Dour Red, petite rivière, frontière naturelle entre Le Guilvinec et Penmarc’h. Au détour d’un chemin, là une roselière, là d’étranges vasques, là une petite chapelle, autant de lieux propices à la découverte de cette nature si singulière, ces chants d’oiseaux si variés et ce printemps qui nous fait tant de bien. L’ambiance du soir sera propice à écouter quelques contes.

Prévoir vêtements chauds et petite lampe.

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 10:00:00

fin : 2024-05-03 12:00:00

Parking des bateaux pirates Hent Maner Ar Ster

Penmarch 29760 Finistère Bretagne

L’événement Balade enchantée autour de la Dour Red Penmarch a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Destination Pays Bigouden Sud