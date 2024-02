Lord of the Sound « The music of Hans Zimmer » Concert Route de Brest Guilers, vendredi 3 mai 2024.

Le mythique orchestre symphonique LORDS OF THE SOUND présente son programme musical The Music of Hans Zimmer , qui intègre les compositions les plus célèbres de Hans Zimmer, le grand génie musical de nos temps!

The Music of Hans Zimmer est un voyage fascinant dans un monde sonore sans égal, qui recréera sur scène l’ambiance unique des chefs-d’œuvre du cinéma interprétés par un orchestre symphonique.

De tous les compositeurs actuels de bandes originales, Hans Zimmer est l’un des plus influents et des plus remarquables. Les bandes sonores inoubliables qu’il a composées pour de nombreux grands succès du cinéma mondial lui ont valu sa réputation du maître de la musique épique.

Le programme de The Music of Hans Zimmer inclut des compositions de films culte tels que Dune, Spider-Man 2, Le Chevalier noir, Interstellar, Sherlock Holmes, Pearl Harbor, Gladiator, Inception, Pirates des Caraïbes, Spirit, Call of Duty: Modern Warfare 2, Madagascar, Le Roi Lion, 007: Mourir peut attendre et Man of Steel.

La musique de Hans Zimmer occupe une place singulière dans le monde du cinéma moderne. Ses mélodies nous transportent au cœur d’évènements filmiques et nous plongent dans des émotions vives dès que sonne la première note. Ainsi, vous êtes invités à un voyage musical qui vous offrira des sentiments inoubliables !

Ce concert est réalisé par les musiciens de l’orchestre Lords of the Sound

Chef d’orchestre Shahrokh Fathizadeh

Solistes Yaroslav Radionenko et Yaroslava Taran

La performance de l’orchestre LORDS OF THE SOUND est plus qu’un simple concert, c’est un vrai show ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:00:00

fin : 2024-05-03

Route de Brest Brest Expo

Guilers 29820 Finistère Bretagne

