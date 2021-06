Thomery Château Rosa Bonheur Seine-et-Marne, Thomery Rosa Bonheur Réminiscences Château Rosa Bonheur Thomery Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Thomery

Rosa Bonheur Réminiscences Château Rosa Bonheur, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Thomery. Rosa Bonheur Réminiscences

du samedi 3 juillet au dimanche 29 août à Château Rosa Bonheur

Irène Jonas invite à la déambulation dans le parc de Rosa Bonheur, un parcours de photographies peintes à l’huile évoquant la présence de Rosa Bonheur et de ses animaux qui peuplaient son parc. Tirées en grand format et exposées entre les arbres, ces oeuvres créent un chemin dans les bois du château. Laissez-vous guider vers l’atelier champêtre de Rosa Bonheur et ses arbres séculaires, des parterres végétaux et les traces de la présence des animaux… Exposition temporaire du samedi 3 juillet 2021 au dimanche 29 août 2021. Ticket valable de 10h00 à 16h30.

Le prix d’entrée de la visite est de 1€

Irène Jonas invite à la déambulation dans le parc de Rosa Bonheur, un parcours de photographies peintes à l’huile évoquant la présence de Rosa Bonheur et de ses animaux… Château Rosa Bonheur 12 Rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T16:30:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T16:30:00;2021-07-06T10:00:00 2021-07-06T16:30:00;2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T16:30:00;2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T16:30:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T16:30:00;2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T16:30:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T16:30:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T16:30:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T16:30:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T16:30:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T16:30:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T16:30:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T16:30:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T16:30:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T16:30:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T16:30:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T16:30:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T16:30:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T16:30:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T16:30:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T16:30:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T16:30:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T16:30:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T16:30:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T16:30:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T16:30:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T16:30:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T16:30:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T16:30:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T16:30:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T16:30:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T16:30:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T16:30:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T16:30:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T16:30:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T16:30:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T16:30:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T16:30:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T16:30:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T16:30:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T16:30:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T16:30:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T16:30:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T16:30:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T16:30:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T16:30:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T16:30:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T16:30:00;2021-08-29T10:00:00 2021-08-29T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-et-Marne, Thomery Étiquettes évènement : Autres Lieu Château Rosa Bonheur Adresse 12 Rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Ville Thomery lieuville Château Rosa Bonheur Thomery