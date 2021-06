Nancy Église Sainte-Anne de Beauregard Meurthe-et-Moselle, Nancy Ronde ou carrée ? Découverte d’une église à l’architecture contemporaine Église Sainte-Anne de Beauregard Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

### Sur la base d’un plan carré, l’architecte parvient à donner à sa composition une perception circulaire, favorisant la participation active des fidèles à l’action liturgique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le quartier des « 3B » (Beauregard/Boufflers/Buthégnémont) est en pleine mutation : de nouveaux logements apparaissent et prennent place sur d’anciens terrains agricoles. En 1956, un concours national est lancé par l’Évêché de Nancy-Toul pour la construction d’une nouvelle église dont le programme est entièrement rédigé par l’Abbé André Lamy. Pour lui, l’orientation, la composition et la lumière doivent participer à donner l’effet d’une composition centripète autour du maître-autel. Parmi les projets présentés au concours, celui de Pierre Prunet, Architecte en Chef des Monuments Historiques, obtient le premier prix du jury.

