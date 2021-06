Roméo et Juliette Cerizay, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Cerizay.

Roméo et Juliette 2021-07-02 20:00:00 – 2021-07-02 21:30:00

Cerizay Deux-Sèvres Cerizay

L’atelier jeune du Théâtre du Bocage, animé par Marine Arsicault, et les Trompe-Oreilles, chœur d’enfants et de jeunes du Conservatoire, menés par Anne Koppe et Jérémie Germain vous proposent un spectacle construit avec originalité, énergie et sensibilité. Laissez-vous séduire par nos talentueux théâtreux, chanteurs, musiciens dans leur interprétation de la célèbre pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette. Sur réservation

+33 5 16 72 08 67

Theatre-du-bocage