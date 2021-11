Roman(s) national Théâtre de Chatillon, 10 décembre 2021, Châtillon.

Après avoir questionné certains événements majeurs de l’histoire européenne, Le Birgit Ensemble souhaite désormais regarder d’un peu plus près ce qui nous est légué de la France du XXe siècle. _Roman(s) national_ s’intéresse à la manière dont la République a forgé son identité à travers un récit singulier charriant dans son sillage quantité de références historiques et politiques. Pour la première fois Jade Herbulot et Julie Bertin nous emmènent dans le registre de la fiction. À la croisée entre fable politique, récit d’anticipation et conte fantastique, _Roman(s) national_ raconte les dix derniers jours de la campagne présidentielle du parti conservateur libéral Horizon dont le siège se situe dans l’ancien Musée de l’Homme désormais privatisé. Les intérêts personnels se mêlent progressivement aux enjeux politiques, tandis que le système de croyance de notre candidat se met à vaciller au moment où, des sous-sols du QG de campagne, ressurgit la colère des anciens colonisés. En convoquant dans notre histoire des forces magiques et invisibles, notre volonté est de faire se télescoper deux territoires a priori incompatibles dans notre imaginaire contemporain : la sphère politique et le monde de l’invisible. Mais, un futur Président peut-il réellement croire aux fantômes ?

