Romain Baudouin (solo) COMDT, 22 octobre 2021, Toulouse.

COMDT, le vendredi 22 octobre à 20:30

Membre d’Artús depuis 2000, Romain Baudoin fait l’acquisition en 2016 d’une vielle à roue traditionnelle, fabriquée en 1930 à Jenzat dans l’Allier par un luthier renommé : « Pimpare cousin ». Elle offre une qualité de jeu incroyable et un son plein, caractéristique des vielles anciennes. Son apparente simplicité lui semble être à l’opposé des codes de la vielle « moderne » alors qu’elle en est le point de départ. Cette réflexion l’habite. Peut-on développer une autre forme de jeu contemporain sur cet instrument, à contre-courant des pratiques actuelles ? En parallèle de cette recherche, il travaille sur « l’origine » de la pratique viellistique dans les Landes, ayant de nombreux documents écrits et sonores, via des collectes de famille et des collectes publiques comme par exemple « la mission Landes du musée des arts et traditions populaires ». « Il y a dans ces sources patrimoniales une manière d’appréhender la musique qui m’intéresse car elle n’est pas calquée sur la musique de masse actuelle trop souvent tempérée, binaire, formatée et tonale. C’est une parfaite source d’inspiration pour un projet de création ! Depuis longtemps j’écoute ces collectes plus comme des œuvres artistiques que comme des documents ethnomusicologiques, j’y entends de la poésie, de la sensibilité, des savoir-faire et des savoir-être… Alors j’ai décidé de jouer avec les collectés ! Je les accompagne, je les laisse s’exprimer, je me mets à leur service. » Romain Baudoin

15/10/5€

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T23:00:00