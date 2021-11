Toulouse COMDT Haute-Garonne, Toulouse Romain Baudoin (solo) COMDT Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Romain Baudoin (solo) COMDT, 3 décembre 2021, Toulouse. Romain Baudoin (solo)

COMDT, le vendredi 3 décembre à 20:30

« Il y a dans ces sources patrimoniales une manière d’appréhender la musique qui m’intéresse car elle n’est pas calquée sur la musique de masse actuelle trop souvent tempérée, binaire, formatée et tonale. C’est une parfaite source d’inspiration pour un projet de création ! Depuis longtemps j’écoute ces collectes plus comme des œuvres artistiques que comme des documents ethnomusicologiques, j’y entends de la poésie, de la sensibilité, des savoir-faire et des savoir-être… Alors j’ai décidé de jouer avec les collectés ! Je les accompagne, je les laisse s’exprimer, je me mets à leur service. » Romain Baudoin

15/10/5€

La dernière création de Romain Baudoin, Arrehar, un projet solo basé sur des collectes anciennes qu’il fait dialoguer avec une vielle à roue acoustique de 1930, sur le principe du one man band. COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu COMDT Adresse 5 rue du Pont de Tounis Ville Toulouse lieuville COMDT Toulouse