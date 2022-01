Roland Magdane – Déjanté Biarritz, 8 janvier 2023, Biarritz.

Roland Magdane – Déjanté Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz

2023-01-08 17:00:00 – 2023-01-08 Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Report du 20 février 2022.

Les billets restent valables pour la date report.

90 MINUTES D’ECLATS DE RIRE NON STOP ! où vous retrouverez tous les personnages que vous avez aimés dans les précédents spectacles.

De NOUVELLES LETTRES avec PEPE et MEME plus déchainés que jamais !

NOUVELLES SITUATIONS de la VIE DE TOUS LES JOURS passées sous le microscope de Roland Magdane

Et toujours : l’Homme et la Femme vus par Roland Magdane !

Dans son NOUVEAU SPECTACLE vous rirez de voir Roland Magdane se débattre avec sa famille et avec sa femme !

Et plus vous rirez en le regardant se débattre dans sa vie, plus VOUS RIREZ DE VOTRE PROPRE VIE !

L’art de Roland Magdane c’est d’observer ce qui nous entoure et ce que nous vivons tous les jours pour en faire un nouveau spectacle totalement « DEJANTé »

+33 5 59 22 44 66

box office

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz

dernière mise à jour : 2022-01-21 par