Rodolphe Burger Châteaurenard, 26 novembre 2021, Châteaurenard.

Rodolphe Burger 2021-11-26 20:00:00 – 2021-11-26 Théâtre Pécout 10 Avenue Léo Lagrange

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Fondateur du groupe Kat Onoma (1986- 2002), guitariste et chanteur, Rodolphe Burger développe depuis 30 ans une carrière des plus originales. A travers son label Dernière Bande, il fait paraître, outre ses cinq disques solo, plus d’une vingtaine d’albums qui témoignent d’une générosité créatrice qui l’a vu collaborer avec de nombreux auteurs et artistes. Son nouvel album intitulé ENVIRONS est paru en juin 2020. Ce sixième album solo, présenté par Rodolphe Burger comme le “plus libre” de sa carrière. Du rock steady à Schubert – dont Burger chante aussi deux lieder issus du Voyage d’Hiver-, cet album ne s’interdit rien, guidé seulement par un principe de bon plaisir.

Concert de Rodolphe Burger.

