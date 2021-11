Nantes Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Rock « made in France » Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre – selon consignes sanitaires du moment. Le rock, la pop, l’electro, le rap, le funk, le blues, le reggae… toutes ces esthétiques musicales regroupées sous le terme institutionnel et franco-français « Musiques actuelles amplifiées » sont largement dominées par les cultures anglo-saxonnes. Pour autant, la scène musicale française compte dans le « game » depuis l’avènement du rock’n roll et les premiers déhanchés d’Elvis ; allant même parfois jusqu’à faire référence auprès de musiciens et mélomanes aguerris du monde entier… Ce programme musical proposé par les élèves du département Musiques actuelles du Conservatoire de Nantes rend hommage à ces artistes « made in France » – qu’ils soient issus de l’industrie musicale ou des cultures indépendantes – et qui ont su imposer une musicalité à la langue de Victor Hugo. 2ème date le 7/12/21 à Trempolino – 20h30-22h30 Conservatoire de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr

