Halloween au Naia Museum Naia Museum Rochefort en Terre, 29 octobre 2021 14:00, Rochefort-en-Terre. 29 octobre – 1 novembre Sur place Tarifs pleins 12€/tarifs réduits 10€ https://www.naiamuseum.com/actualites Une visite pas comme les autres au Naia Museum. Halloween 2021: Visites Guidées du Naia Museum

Un Château, un Musée, des citrouilles, des monstres…

Ou les curieux ingrédients d’une visite pas comme les autres!

De Frankenstein aux sorcières,

du Tarot aux célébrations païennes,

venez redécouvrir les origines de Jack 0’Lantern

en vous laissant saupoudrer de magie et d’ésotérisme. Venez célébrer Halloween au Naïa Museum,

pour un événement unique entre mythes et réalité, art et frissons * Naia Museum Rochefort en Terre 14 rue du château 56220 Rochefort en Terre 56220 Rochefort-en-Terre Morbihan vendredi 29 octobre – 14h00 à 15h00

vendredi 29 octobre – 15h30 à 16h30

samedi 30 octobre – 14h00 à 15h00

samedi 30 octobre – 15h30 à 16h30

dimanche 31 octobre – 14h00 à 15h00

dimanche 31 octobre – 15h30 à 16h30

lundi 1er novembre – 14h00 à 15h00

lundi 1er novembre – 15h30 à 16h30

