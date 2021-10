Bordeaux Casino Barrière Bordeaux Bordeaux, Gironde Roch Voisine – Acoustic Casino Barrière Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Casino Barrière Bordeaux, le mardi 30 novembre à 20:30

L’expérience d’un auteur-compositeur-interprète qui a su, depuis près de trois décennies, rester présent, actuel et fidèle à son public. Un nouveau spectacle signé Roch Voisine « version UNPLUGGED », qui révèle ses vraies couleurs et qu’il vous présente humblement. Roch sera accompagné de deux musiciens.

A partir de 37€

Une nouvelle façon de voir et entendre Roch Voisine inspiré, inspirant, un concept unique. Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux Le Lac Gironde

2021-11-30T20:30:00 2021-11-30T22:00:00

