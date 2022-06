Roc d’Argent Argentonnay, 3 juillet 2022, Argentonnay.

Roc d’Argent

Complexe sportif route de Nantes Argentonnay

2022-07-03 – 2022-07-03

route de Nantes Complexe sportif

Argentonnay

Yvelines

0 EUR Le « Roc d’argent » organisé par les Cyclos Argentonnais, vous propose des randonnées pédestres, cyclos et VTT. De l’insolite, du pittoresque, du nouveau!

Venez découvrir les paysages et le relief de l’ argentonnais sur des parcours adaptés à chacun.

Au programme :

– 3 circuits pour les Vététistes de 35, 55 et 70 Kms ;

– 2 circuits pour les cyclos de 40 et 70 Kms ;

– 3 circuits pour les marcheurs de 9, 12 et 16 Kms.

