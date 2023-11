Carte Blanche à Martin Luminet LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES, 27 avril 2024, ACHERES.

Carte Blanche à Martin Luminet LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 20:30 (2024-04-27 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

R-2020-004237, 004385, 004387 La grande soirée du Malaise Après avoir partagé la question de l’amour avec un large public achérois pendant deux ans, Martin Luminet clôture cette longue résidence sur la ville par une carte blanche. Une soirée inédite, pour se dire au revoir mais pas adieu. Une séparation mais avec beaucoup d’amour ! Merci Martin pour ces deux années, merci pour cette surprise à venir où l’on pourra pour la première fois et librement pleurer en dansant. On dit souvent des artistes mélancoliques qu’ils cassent l’ambiance surtout lorsqu’ils nous interprètent leur chanson la plus émouvante de leur répertoire. Ce sentiment coupable doit aujourd’hui sortir de l’ombre et c’est pourquoi la grande soirée du malaise réunira sur scène des chanteuses et chanteurs qui viendront nous interpréter la chanson la plus triste qu’ils aient jamais écrite. Les invités restent secrets, pour l’instant ! Carte Blanche, Martin Luminet Carte Blanche, Martin Luminet

LE SAX, ESPACE MUSICAL D’ACHERES ACHERES 2 rue des Champs Yvelines

19.0

EUR19.0.

