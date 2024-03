La datcha d’Ivan Tourgueniev à Bougival (visite guidée) Bougival, samedi 27 avril 2024.

Comme de nombreux hommes de lettres et artistes, Ivan Tourgueniev a subi le charme des coteaux de Bougival… Visitez la datcha qu’il s’y fit construire et découvrez l’œuvre, les engagements et le réseau relationnel du plus français des écrivains russes !

12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-04-27 16:30:00

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc

Bougival 78380 Yvelines Île-de-France tourisme@ot-versailles.fr

