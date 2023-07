La claque (de Fred RADIX) Théâtre de Poissy Poissy, 26 avril 2024 20:30, Poissy.

Drôle, musical, interactif – Au soir de la grande première, Auguste est abandonné par sa claque. La tâche est ardue, ils ne sont que trois, et ce soir, leur carrière ne tient plus qu’à une claque ! Vendredi 26 avril 2024, 20h30 1

« La Claque » ou les mémoires d’un chef de claque

Drôle, musical et interactif, l’incroyable histoire d’un chef d’orchestre d’applaudissements.

1895 dans un théâtre parisien. Auguste Levasseur, chef de claque, dirige une troupe de complices, qui, mêlés au public, sont chargés d’applaudir aux moments opportuns.

Une pièce applaudie est une pièce à succès, or, à deux heures d’une grande première, Auguste est abandonné par sa claque. Il charge alors Fauvette, musicienne de l’orchestre, et Dugommier, régisseur du théâtre, de trouver des remplaçants pour sauver la représentation du soir.

Il ne reste plus qu’une heure trente avant le début de la première pour faire répéter les claqueurs novices en leur interprétant des extraits du spectacle qui compte pas moins de cinq actes, quarante musiciens et trente changements de décors ! La tâche est ardue, ils ne sont que trois, et ce soir, leur carrière ne tient plus qu’à une claque !

Après Le Siffleur et ses plus de 650 représentations, Fred Radix revient avec un nouveau spectacle qui s’empare d’un sujet et d’un personnage qui ont marqué l’histoire du théâtre et les traite avec humour, musicalité et décalage historique.

Avec : Alice Noureux, Guillaume Collignon et Fred Radix

Écriture, composition et mise en scène : Fred Radix

Presse :

– France 2 » Télématin Moderne et original : Une pépite théâtrale «

– Télérama TTT » Une comédie originale et savoureuse, récompensée par de sincères rires et applaudissements. A découvrir sans tarder »

– Le Parisien » On craque pour cette Claque: interprétation hilarante, un spectacle généreux et malin ! «

– Le Figaro » Fred Radix prouve qu’avec peu de moyens, il est possible de révolutionner le spectacle vivant «

– ELLE magazine » Fantaisie et poésie à tous les étages. On applaudit bien fort ! «

– Le Monde du Ciné » La Claque nous propose une jolie leçon de théâtre au sens propre comme au figuré ! «

– Musical Avenue » Fred Radix s’affirme ici comme un maître de l’humour musical et du divertissement intelligent. On en ressort plein d’énergie et… un peu plus cultivé ! «

– France Musique » Bravo, quel talent! «

– France 3 » C’est sur qu’il vous en met une de claque «

Bande annonce https://youtu.be/-pFDBdYTxdY

Théâtre de Poissy Place de la république, 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines