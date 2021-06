« Robots sociaux et expérimentations en gériatrie » webinaire, 29 juin 2021-29 juin 2021, Soultz-sous-Forêts.

« Robots sociaux et expérimentations en gériatrie »

webinaire, le mardi 29 juin à 14:30

**Le mardi 29 juin** de 14h30 à 17h30, **Gérond’if, le gérontopôle d’Île-de-France**, organise en partenariat avec le Living Lab LUSAGE et la Chaire Hospinnomics, un webinaire de restitution des résultats du projet de re-cherche ROSIE, visant à établir un état des lieux des expérimentations et des pratiques mobilisant les ro-bots sociaux en gériatrie. **Gratuit et ouvert à tous,** cet événement en ligne présentera les principaux résul-tats de l’étude étayés par des retours d’expérience de professionnels du terrain et d’une table ronde sur l’éthique visant à confronter les regards de chercheurs et d’experts concernés par la thématique. ### **Programme provisoire :** * **14h30-14h45** : Introduction de Gérond’if et présentation du projet ROSIE * **14h45-14h50 :** Projection du film fictionnel « ROSIE » d’Yves Gellie, artiste et plasticien * **14h50-15h10** : Les soutiens financiers du projet ROSIE * **15h10-16h25** : Présentation des résultats de l’étude par le Living Lab LUSAGE et la Chaire Hospinnomics _Pause de 10 min_ * **16h35-16h45 :** Retours d’expérience des professionnels du terrain issus d’établissements ayant participé au projet pour les robots Paro, NAO et Pepper * **16h45-16h55** : « L’usage des technologies dans les soins aux personnes âgées à travers le monde », par Naonori Kodate, professeur agrégé de politique sociale à l’Université nationale d’Irlande à Dublin (UCD) et directeur du Centre UCD d’études japonaises (UCD-JaST) * **16h55-17h25 :** Table ronde « L’éthique associée à l’utilisation des robots sociaux en gériatrie » * **17h25-17h35** : Questions / réponses

