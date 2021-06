Road Tour Bellegarde, 19 juin 2021-19 juin 2021, Bellegarde.

Road Tour 2021-06-19 09:00:00 – 2021-06-19 17:00:00

Bellegarde Loiret

Road Tour Sports pour tous : tests de forme, équilibre, découvertes et initiations au renforcement musculaire, pilates, cardio, qi gong, marche nordique. Présence du camion podium Sport pour tous ! Des animatrices et animateurs vous proposeront des découvertes et initiations sportives gratuites. Organisé par le service des Sports et jeunesse de Bellegarde.

+33 6 07 26 04 69 https://www.bellegarde-45.fr/

Mairie