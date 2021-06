Thionville Thionville Moselle, Thionville RIVES EN FÊTE – CONCERT – PÔLE POSITION Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

RIVES EN FÊTE – CONCERT – PÔLE POSITION Thionville, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Thionville. RIVES EN FÊTE – CONCERT – PÔLE POSITION 2021-07-31 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-31 22:30:00 22:30:00 côté Tennis berges de Moselle

Thionville Moselle concert variété française / internationale dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Étiquettes évènement : Autres Lieu Thionville Adresse côté Tennis berges de Moselle Ville Thionville lieuville 49.36025#6.17401