Rip Curl Pro Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Rip Curl Pro Anglet Anglet, 22 août 2022, Anglet. Rip Curl Pro Anglet Plage des Sables d’Or Chambre d’Amour Anglet

2022-08-22 – 2022-08-22 Plage des Sables d’Or Chambre d’Amour

Compétition internationale de surf professionnel, féminine et masculine, de la World Surf League.

Plage des Sables d’Or Chambre d’Amour Anglet

