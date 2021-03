Rio Loco 2021 Prairie des Filtres, 13 juin 2021-13 juin 2021, Toulouse.

Rio Loco 2021

du dimanche 13 juin au dimanche 20 juin à Prairie des Filtres

### Afrika / Musique

[**Dans le cadre de la Saison Africa 2020**](https://www.toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-africa)

Afin de respecter les protocoles sanitaires, le festival a décidé de se réinventer en adaptant son déroulé, sa jauge et ses conditions d’accueil. Rio Loco Afrika 2021 se tiendra donc cette année sur 8 jours, du 13 au 20 juin, à la Prairie des Filtres. Cette nouvelle configuration permettra, au plus grand nombre d’assister à cette grande célébration des cultures et musiques d’Afrique !

Entre talents émergents ou pointures internationales, c’est toute une scène contemporaine africaine qui sera représentée, dont la création bouillonnante ne cesse de bousculer les codes et les frontières.

Labellisée “Saison Africa2020” par l’Institut Français, la programmation réunira une grande diversité de pays, d’esthétiques et d’artistes autour d’une volonté commune : que perdurent l’échange, la création et l’ouverture au monde.

Restez connecté-e-s pour découvrir en détails cette édition exceptionnelle qui fera à nouveau vibrer la Prairie des Filtres, entre concerts, spectacles jeune public, scène soundsystem et conférences !

### Les Temps forts

C’est toute une scène musicale africaine qui sera représentée associant les grands noms et les jeunes talents, et dont la création est nourrie par les grands thèmes qui traversent nos sociétés. La scène _Loco Sound System_ dédiée aux musiques mixées présentera les nouvelles tendances des musiques électroniques africaines et mettra l’accent sur la parité femmes-hommes. Dans l’espace _Mino Loco_, le jeune public retrouvera de la marionnette, des contes, des performances, du sound system et des ateliers. Au sein du Forum Rio Loco, des conférences, des rencontres d’artistes évoqueront l’Afrique et ses enjeux sociétaux, notamment la place des femmes dans les arts et la musique. La _Women Metronum_ _Academy_ y présentera le mentorat musical au féminin avec un focus sur l’Afrique du Sud. Enfin, durant le festival, la _Résidence 1 + 2_ proposera l’exposition _Les femmes prennent la colline_ et le Quai des Savoirs exposera les créations collectives issues de ses ateliers _[Repair, re-cyle, re-use – to rebuild the future](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33769/Afrique%20et%20artistes%20maker)._

### Plus d’infos

[Programme à venir sur le site du Festival](https://www.rio-loco.org/)

Culture

Prairie des Filtres Cours Dillon, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-13T00:00:00 2021-06-13T23:59:00;2021-06-14T00:00:00 2021-06-14T23:59:00;2021-06-15T00:00:00 2021-06-15T23:59:00;2021-06-16T00:00:00 2021-06-16T23:59:00;2021-06-17T00:00:00 2021-06-17T23:59:00;2021-06-18T00:00:00 2021-06-18T23:59:00;2021-06-19T00:00:00 2021-06-19T23:59:00;2021-06-20T00:00:00 2021-06-20T23:59:00